Небезпечніший за медуз: у Азовському морі розмножується шкідливий хижак

Науковців Приазовського національного парку більше ніж нашестя медуз лякає активне розмноження хижого черевоного молюска - рапана.

Цього літа відпочивальники потерпали від нашестя медуз в Азовському морі. Втім, ці тварини не такі небезпечні, як рапани, популяція яких зросла у рази і вони завдають шкоди більше ніж медузи.

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Про це повідомляє "Районка".

Науковців Приазовського національного парку більше ніж нашестя медуз лякає активне розмноження хижого черевоного молюска - рапана. Як розповідає директор нацпарку Дмитро Воловик, саме хижі рапани найбільше шкодять Азовському морю.

На території їх мешкання зникають їхні природні вороги. Так, через розмноження рапанів,скорочується кількість мідій, яких поїдають хижі молюски.

"Медуз бачать усі, а рапани на глибині, і їх не видно. Вони збільшуються такими ж обсягами, як медуза, і харчуються скафаркою (черепашка), мідіями. Це хижак. Їх у нас дуже багато. І в якості загрози для біоти особисто я бачу рапана, а не медузу. Медузи йдуть і приходять. На зиму вимерзають. А рапани зимують. І, думаю, що за кілька років Азовське море зіткнеться саме з проблемою їх навали, якщо не розвинути промисловий вилов", – зазначив Дмитро Воловик.

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