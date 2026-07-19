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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
361
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Небезпечну знахідку біля Одеси довелося терміново підірвати: ВМС показали відео

Завдяки професійним діям моряків вдалося запобігти можливій трагедії та убезпечити цивільне населення.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Підрив корабельної міни

Підрив корабельної міни / © скриншот з відео

У морі поблизу Одеси українські військові моряки виявили дрейфуючу міну, яка становила реальну загрозу для судноплавства та життя людей.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗСУ, опублікувавши відео знешкодження вибухонебезпечного предмета.

«В акваторії Чорного моря поблизу міста Одеси було виявлено дрейфуючу корабельну протидесантну міну, що становила реальну загрозу для судноплавства та життя людей», — зазначили у ВМС.

Після виявлення небезпечний боєприпас оперативно транспортували до безпечної зони, де його знищили шляхом контрольованого підриву.

«Військовослужбовці Військово-Морських Сил Збройних Сил України оперативно виявили вибухонебезпечний предмет, транспортували його до безпечної зони та знищили шляхом контрольованого підриву», — йдеться у повідомленні.

У ВМС наголосили, що завдяки професійним діям моряків вдалося запобігти можливій трагедії та убезпечити цивільне населення.

Також громадянам нагадали про необхідність відпочивати лише на офіційно відкритих пляжах і суворо дотримуватися вимог безпеки, звертаючи увагу на повідомлення та розпорядження місцевої влади.

Нагадаємо, в неділю, 19 липня, влада Одещини попередила про високу ймовірність ракетного удару та закликала жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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Дата публікації
Кількість переглядів
361
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