Небезпечний шкідник потрапив до України із Росії: інфографіка

Наразі вогнища шкідника спостерігаються у Києві, Київській, Харківській та Луганській областях, що становить загрозу для лісових масивів та міських зелених зон.

Вузькозлатка ясенева

Вузькозлатка ясенева / © dpss.gov.ua

В Україні виникла небезпеку поширення вузькозлатки ясеневої (Agrilus planipennis) — карантинного шкідника, що завдає серйозної шкоди ясеневим насадженням. Цей шкідник походить із Східної Азії і потрапив до України з території Росії.

Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Наразі вогнища шкідника спостерігаються у Києві, Київській, Харківській та Луганській областях, що становить загрозу для лісових масивів та міських зелених зон, де ясени використовуються як декоративні дерева.

Біологічні особливості

  • Дорослий жук дрібний, довжиною 8–14 мм, з металевим зеленувато-синім блиском.

  • Личинки кремового кольору завдовжки до 30 мм.

  • Самки відкладають яйця у тріщини кори на стовбурах і гілках ясеня.

  • Личинки вигризають ходи в деревині, пошкоджуючи судинну систему.

  • За рік розвивається одне покоління, личинки зимують під корою.

Шкідливість. Вузькозлатка ясенева призводить до таких наслідків:

  • засихання гілок і всього дерева;

  • загибелі ясеневих насаджень у разі масового ураження;

  • зниження декоративної цінності і екологічної функції зелених зон;

  • економічних збитків внаслідок втрат ринків збуту деревини ясена та виробів з неї.

Ознаки ураження

  • Звивисті, або «S»-подібні ходи під корою дерев.

  • Листя та верхівки гілок жовтіють і сохнуть.

  • Поява дрібних D-подібних вихідних отворів імаго на корі, діаметром менше 1 см).

  • Засохлі гілки і масова загибель дерев.

  • Відростання молодих пагонів від основи пошкодженого дерева.

Заходи локалізації та ліквідації

  1. Моніторинг та обстеження

    • Регулярне обстеження ясенових насаджень у лісах і містах.

    • Виявлення перших ознак ураження та контроль за поширенням.

  2. Механічні та фітосанітарні заходи

    • Видалення уражених дерев при основі стовбуру, подрібнення і спалювання уражених дерев та гілок.

    • Забороняється вивезення деревини ясену (в т. ч. дров) з карантинних зон.

    • Забороняється висадження саджанців ясену в карантинних зонах.

Рекомендації населенню

Держпродспоживслужба закликає громадян:

  • регулярно перевіряти ясени у власних садках і міських насадженнях;

  • віддавати перевагу при закладанні нових насаджень, іншим породам дерев (крім ясена), якщо поблизу є карантинні зони.

  • при виявленні ознак ураження негайно повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби;

Пам’ятайте: вузькозлатка ясенева — шкідник. Своєчасне виявлення та ліквідація уражених дерев — єдиний спосіб зберегти насадження та запобігти масовому поширенню в Україні.

Держпродспоживслужба спільно з європейським проєктом EU4SaferFood створили інформаційні матеріали щодо ознак пошкодження, заходів боротьби та шляхів поширення вузькозлатки ясеневої.

Раніше ТСН.ua повідомляв, як використовувати борошно у саду для боротьби зі шкідниками та стимулювання росту рослин.

