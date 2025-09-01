- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 2 хв
Небезпечний шкідник потрапив до України із Росії: інфографіка
Наразі вогнища шкідника спостерігаються у Києві, Київській, Харківській та Луганській областях, що становить загрозу для лісових масивів та міських зелених зон.
В Україні виникла небезпеку поширення вузькозлатки ясеневої (Agrilus planipennis) — карантинного шкідника, що завдає серйозної шкоди ясеневим насадженням. Цей шкідник походить із Східної Азії і потрапив до України з території Росії.
Про це повідомила Держпродспоживслужба.
Наразі вогнища шкідника спостерігаються у Києві, Київській, Харківській та Луганській областях, що становить загрозу для лісових масивів та міських зелених зон, де ясени використовуються як декоративні дерева.
Біологічні особливості
Дорослий жук дрібний, довжиною 8–14 мм, з металевим зеленувато-синім блиском.
Личинки кремового кольору завдовжки до 30 мм.
Самки відкладають яйця у тріщини кори на стовбурах і гілках ясеня.
Личинки вигризають ходи в деревині, пошкоджуючи судинну систему.
За рік розвивається одне покоління, личинки зимують під корою.
Шкідливість. Вузькозлатка ясенева призводить до таких наслідків:
засихання гілок і всього дерева;
загибелі ясеневих насаджень у разі масового ураження;
зниження декоративної цінності і екологічної функції зелених зон;
економічних збитків внаслідок втрат ринків збуту деревини ясена та виробів з неї.
Ознаки ураження
Звивисті, або «S»-подібні ходи під корою дерев.
Листя та верхівки гілок жовтіють і сохнуть.
Поява дрібних D-подібних вихідних отворів імаго на корі, діаметром менше 1 см).
Засохлі гілки і масова загибель дерев.
Відростання молодих пагонів від основи пошкодженого дерева.
Заходи локалізації та ліквідації
Моніторинг та обстеження
Регулярне обстеження ясенових насаджень у лісах і містах.
Виявлення перших ознак ураження та контроль за поширенням.
-
Механічні та фітосанітарні заходи
Видалення уражених дерев при основі стовбуру, подрібнення і спалювання уражених дерев та гілок.
Забороняється вивезення деревини ясену (в т. ч. дров) з карантинних зон.
Забороняється висадження саджанців ясену в карантинних зонах.
-
Рекомендації населенню
Держпродспоживслужба закликає громадян:
регулярно перевіряти ясени у власних садках і міських насадженнях;
віддавати перевагу при закладанні нових насаджень, іншим породам дерев (крім ясена), якщо поблизу є карантинні зони.
при виявленні ознак ураження негайно повідомляти територіальні органи Держпродспоживслужби;
Пам’ятайте: вузькозлатка ясенева — шкідник. Своєчасне виявлення та ліквідація уражених дерев — єдиний спосіб зберегти насадження та запобігти масовому поширенню в Україні.
Держпродспоживслужба спільно з європейським проєктом EU4SaferFood створили інформаційні матеріали щодо ознак пошкодження, заходів боротьби та шляхів поширення вузькозлатки ясеневої.
Раніше ТСН.ua повідомляв, як використовувати борошно у саду для боротьби зі шкідниками та стимулювання росту рослин.