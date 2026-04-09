Небезпечний удар стихії накриває Україну: синоптики розповіли, де стане ще холодніше і піде сніг

Україну накрила хвиля похолодання зі снігом і морозами / © Pixabay

Сьогодні, 9 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями сьогодні дощитиме

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

«У країні ітиме невеликий дощ та мокрий сніг. Вологість повітря залишатиметься високою, сильний вітер з північних напрямків додаватиме відчуття дискомфорту. Вранці на сході країни місцями утворюватиметься туман», — йдеться в повідомленні.

Нічні заморозки на поверхні ґрунту очікується у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях. Денні максимуми сягатимуть +3…8°С, а на півдні та сході України прогнозують до +11°С.

Вночі 9, 10 та 11 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°

Погода у Києві та області

9 квітня у Києві буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура по Київській області вдень становитиме у четвер +3…8°С. У столиці буде +5…7°С.

Нагадаємо, синоптики прогнозують нічні морози, мокрий сніг та небезпечні штормові пориви вітру в більшості областей.

Очільник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що наразі відбувається зміна повітряної маси на прохолодну.

«Швидкий пірнаючий циклон „Rapunzel“ рухається з Балтики на середню волгу», — зазначив метеоролог.