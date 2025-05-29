Блискавка / © pixabay.com

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У четвер, 29 травня у Києві блискавка вдарила влучила у будинок та поламані дерева.

Що відомо та як вберегтися від грози — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Негода у Києві 29 травня

Під час негоди в Оболонському районі Києва блискавка влучила у багатоквартирний будинок. Відомо, що ніхто із мешканців не постраждав.

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Відео як блискавка влучає у будинок поширилося мережею.

Дата публікації 16:17, 29.05.25 Кількість переглядів 27 У Києві під час негоди гроза вдарила у будинок

Окрім того, через шторм, град та деревопад у місті Києві було оголошено перший рівень небезпеки. Вітер повалив дерева, в Ірпені — одне з яких впало на авто. Деякі райони залишились без світла.

Яка небезпека від влучання блискавки в будинок

Блискавка може спричинити пожежу, зруйнувати будівлю, пошкодити електроприлади та електромережу. Температура розряду сягає 30 000°C, напруга — сотень мільйонів вольт.

Також під час грози є ризик ураження струмом через електропроводку, водопровід, газові труби, навіть якщо блискавка вдарила не безпосередньо в будинок, а поруч.

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Особливу небезпеку становить кульова блискавка — вона може проникнути у приміщення через вікна, вентиляцію, димарі, має велику руйнівну силу навіть при невеликих розмірах.

Правила безпеки вдома під час грози

Якщо ви під час грози перебуваєте у дома, то вам слід:

зачинити вікна, двері (якщо мешкаєте у приватному будинку також слід зачинити димарі);

уникати протягів;

вимкнути з розеток усі електроприлади;

не торкатися металевих предметів (метал — провідник електричного струму, і через нього може пройти розряд);

під час грози не мити посуд чи приймати душ (Блискавка може розрядитися у водопровід, і вода як провідник передасть струм на сантехніку);

не розмовляти через мобільний телефон;

варто триматися якомога далі від електропроводки, антен, вікон і дверей.

Протяг може привернути кульову блискавку, яка здатна проникнути у помешкання навіть через невеликий отвір. Відкрите вікно — додатковий ризик для займання штор або потрапляння блискавки в дім.

Зокрема, блискавка може влучити в електромережу, спричинити стрибок напруги та вивести з ладу техніку, навіть якщо вона вимкнена, але підключена до мережі. Вимикати прилади потрібно до початку грози, а не під час неї, щоб уникнути ураження струмом.

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Дата публікації 20:35, 17.06.20 Кількість переглядів 175 Порятунок від громовиці: що можна та чого не варто робити під час грози

Що робити на вулиці під час грози

Якщо гроза застала вас на вулиці, вам не варто ховатися під одинокими деревами, біля металевих конструкцій, опор ліній електропередач. Також, у такий момент не можна перебувати у воді на відкритій місцевості чи використовувати парасолю — вони можуть притягувати розряд.

У випадку, якщо гроза застала вас у горах чи лісі — вам потрібно присісти навпочіпки, згрупуватися та не торкатися металевих предметів.

Важливо пам’ятати: під час грози не можна користуватися мобільними телефонами чи радіостанціями.

Яку небезпеку становить влучання блискавки у будинок

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Блискавка, яка влучила у будинок може спричинити пожежу, зруйнувати будівлю або пошкодити електромережу та електроприлади.

Як не боятися грози

Психолог-консультант, психотерапевт, член Української спілки психотерапевтів, старший викладач кафедри педагогіки та психології КНЕУ ім. В. Гетьмана Денис Лавриненко розповів, що страх грози буває раціональним (нормальний захист від небезпеки) та ірраціональним. Блискавки дійсно небезпечні: вони можуть руйнувати будівлі, викликати пожежі та завдати шкоди людині.

Ірраціональний страх часто пов’язаний із негативним досвідом, наприклад, якщо хтось із близьких постраждав від грози або ви були свідком її руйнівної дії.

Також він може виникнути через нав’язані в дитинстві страхи та хибні стереотипи.

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За словами психотерапевта такий фобічний страх завдає людині і його оточенню низку незручностей і труднощів. Ця фобія (боязнь грози) має кілька синонімічних назв: астрофобія, астрапофобія, бронтофобія, кераунофобія, тонітрофобія. Найчастіше її добре усувати методами немедичної психотерапії.

Раціональний страх перед грозою можна подолати, вивчивши правила безпеки. При сильній астрофобії варто звернутися до психотерапевта. Якщо гроза застала зненацька, психолог радить:

знайти безпечне місце;

зменшити шум (закрити вікна/двері);

шукати логічні доводи на свою користь (наприклад, наявність громовідводу);

перемикнути увагу (спостерігати за дощем, рахувати секунди між блискавкою та громом).

Також важливо залишатися спокійним — це допомагає іншим.

Нагадаємо, 29 травня внаслідок потужної грози на Київщині дороги перетворились на ріки, зникло світло, а на авто падали дерева.

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