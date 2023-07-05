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Небезпека на ЗАЕС: яка ситуація з радіаційним фоном

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Небезпека на ЗАЕС: яка ситуація з радіаційним фоном

Яка ситуація з радіаційним фоном в Україні 5 липня. / Фото: Ігор Клименко

Що відбувається з радіаційним фоном в Україні.

Станом на ранок 5 липня радіаційний фон в Україні перебуває у межах норми.  

Про повідомляє пресслужба МВС із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Так, у 30 км зоні навколо РАЕС, ХАЕС, ЗАЕС, ПУАЕС та територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи (крім зони відчуження ЧАЕС), зареєстровані показники перебувають у межах середньомісячних величин.

"Це свідчить про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об'єктах України й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в "Енергоатомі" розповіли, яка ситуація на Запорізькій АЕС на ранок 5 липня.

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