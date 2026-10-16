Небезпека не минула: після масованої атаки Росії в небі залишилися десятки дронів

Повітряна атака Росії / © tsn.ua

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Російські війська протягом дня 16 жовтня атакували Україну 315 ударними безпілотниками різних типів, зокрема реактивними, а також 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т». Українська протиповітряна оборона знищила або подавила більшість повітряних цілей.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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«Протягом дня 16 жовтня (із 7.00 по 19.00) противник атакував Україну 315 ударними БпЛА (78 із них — реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також 15 S-8000 „Бандероль/Дань-Т“», — йдеться в офіційному повідомленні.

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За попередніми даними, протягом зазначеного періоду українські захисники неба збили або подавили 253 безпілотники, серед яких 49 реактивних, а також дев’ять ракет S-8000 «Бандероль/Дань-Т».

Водночас станом на 19:00 у повітряному просторі України залишалося близько 35 ударних безпілотників.

Повітряні сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, від ранку 16 жовтня Росія атакує Україну реактивними безпілотниками, зокрема західні області. Вибухи пролунали у Львові, Рівному, Луцьку та Хмельницькому.

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На околиці Львова під час повітряної тривоги сили ППО збили три ворожі реактивні безпілотники.

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