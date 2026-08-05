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Небо без захисту: Зеленський розкрив катастрофічні цифри щодо ракет для ППО
Глава держави наголосив, що дефіцит ракет до ППО можна подолати за допомогою політичної волі та локалізації виробництва.
Президент України Володимир Зеленський заявив про різке скорочення оборонної допомоги. За його словами, постачання ракет для ППО у першому півріччі 2026 року впало втричі порівняно з минулим роком.
Про це глава держави повідомив у Мережі.
Зеленський заявив, що цього року обсяги постачання антибалістичних засобів від міжнародних партнерів суттєво зменшилися.
«Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року», — поінформував президент.
Він наголосив, що партнери мають необхідний запас ракет, однак для їхнього передавання Україні потрібні відповідні політичні рішення.
Зеленський також акцентував на важливості прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації виробництва в Україні.
«Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя», — додав президент.
Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, спрямувавши удар переважно на Київщину. Ворог застосував чотири ракети «Циркон» або «Онікс», 24 балістичні ракети «Іскандер-М/С-400» та 115 безпілотників. Повітряні сили збили або подавили 98 БпЛА, проте жодної ракети збити не вдалося.
Атака на Київ та область 5 серпня — які наслідки
У ніч проти 5 серпня армія РФ масовано вдарила по Києву балістичними ракетами та дронами: одна людина загинула, близько 30 травмовані. Пожежі фіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському і Деснянському районах. Пошкоджено відділення «Нової пошти», пошкоджено та зруйновано об’єкти «Епіцентру».