Небо без захисту: Зеленський розкрив катастрофічні цифри щодо ракет для ППО

Президент України Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив про різке скорочення оборонної допомоги. За його словами, постачання ракет для ППО у першому півріччі 2026 року впало втричі порівняно з минулим роком.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Реклама

Зеленський заявив, що цього року обсяги постачання антибалістичних засобів від міжнародних партнерів суттєво зменшилися.

Реклама

«Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року», — поінформував президент.

Він наголосив, що партнери мають необхідний запас ракет, однак для їхнього передавання Україні потрібні відповідні політичні рішення.

Зеленський також акцентував на важливості прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації виробництва в Україні.

«Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя», — додав президент.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, спрямувавши удар переважно на Київщину. Ворог застосував чотири ракети «Циркон» або «Онікс», 24 балістичні ракети «Іскандер-М/С-400» та 115 безпілотників. Повітряні сили збили або подавили 98 БпЛА, проте жодної ракети збити не вдалося.

Атака на Київ та область 5 серпня — які наслідки

У ніч проти 5 серпня армія РФ масовано вдарила по Києву балістичними ракетами та дронами: одна людина загинула, близько 30 травмовані. Пожежі фіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському і Деснянському районах. Пошкоджено відділення «Нової пошти», пошкоджено та зруйновано об’єкти «Епіцентру».

Новина доповнюється

Новини партнерів