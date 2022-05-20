Фактично небо буде повністю закрите від ракет РФ: новий пакет допомоги США передбачає передачу Україні ЗРК Patriot

У межах нової військової допомоги від США планується постачання Україні сучасних американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Йдеться, зокрема, про ухвалену 19 травня Сенатом США допомогу на суму 40 млрд доларів.

Про це повідомляє The Washington Post.

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"Законопроєкт, схвалений у четвер 86 ​​голосами проти 11 передбачає загальну військову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, яка, як очікується, профінансує передачу передових систем озброєння, таких як ЗРК Patriot та далекобійна артилерія", - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердили в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак опублікував фото зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) Patriot та написав: "Чекаємо".

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Україна неодноразово просила США про надання систем Patriot, однак досі цей запит не був задоволений.

Нагадаємо, держсекретар США Естонії Блінкен повідомив, що його відомство схвалило надати Україні додаткових американських озброєнь, спорядження та матеріалів на 100 млн дол.

Окрім цього, у четвер, 19 травня, Сенат США остаточно затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на суму 40 млрд дол.

Довідка:

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений, насамперед як протиповітряний комплекс, його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. ЗРК Patriot виробляється американською компанією Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет. Орім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління.

США таки надасть Україні 40 млрд доларів – Сенат встиг проголосувати

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