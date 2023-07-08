Небо над Києвом уже майже захищене: Резніков назвав міста, які тепер на черзі

Українські військові працюють над захистом Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя та Одеси від ударів з повітря.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українським військовим вдалося вирішити завдання захисту столиці від повітряних ударів і назвав міста, де посилюють роботу протиповітряної оборони.

Про це він написав у суботу, 8 липня, на своїй сторінці у Facebook.

Міністр оборони зауважив, що не вірив у ймовірність російських обстрілів ракетами мирних міст, бо це “очевидно протирічило їхній меті”.

“Я не міг уявити, що населення такої великої країни може тотально втратити мораль, деградувати до тваринного стану. Прояви ми бачимо не тільки у страшних злочинах, ми це чуємо у спілкуванні дітей з батьками, чоловіків з дружинами у Росії. Вони самі себе розлюднили”, - написав Резніков.

За словами міністра, надійний захист неба над Україною він сприймає “як особистий виклик”.

“У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі – ще ні, але працюємо”, - наголосив він.

Нагадаємо, російська терористична армія в ніч проти 6 липня завдала масованого ракетного удару по Львову. Одна із ворожих ракет вдарила по житловому будинку.

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