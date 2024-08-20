Небо над Тернополем затягнуло чорним димом після нічного удару РФ: чи є небезпека (фото)

Радіаційний фон та якість повітря у місті є прийнятними.

Вночі росіяни вдарили дронами по промисловому об'єкту в Тернополі. Над містом здійнялася хмара чорного диму.

ТСН.ua зібрав фото, що з'явилися у мережі.

Безпілотники влучили в один з резервуарів, де зберігалися паливо-мастильні матеріали. Після удару виникла сильна пожежа. До нема здійнявся стовп чорного диму, а в повітрі відчувається сильний запах горілого.

Станом на 09:00 показник AQI - 58. Це означає, що радіаційний фон та якість повітря у Тернополі є прийнятними та перебувають в межах норми. Втім, місцева влада рекомендує закрити вікна у квартирах, а також не виходити на вулицю без потреби.

"Факел піднявся досить високо та шкідливі речовини пішли в високі шари атмосфери, які розсіюються далі за рухом повітряних мас. Хмари диму пішли в напрямку Козови та Теребовлі", - наголосила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Небо над Тернополем після нічного удару РФ. Фото: Telegram-канал Захід Головне.

Незважаючи на сильний дим, повітря є прийнятним. Фото: Телеграм-канал Файний Тернопіль.

Небо над Тернополем після нічного удару РФ. Фото: Telegram-канал Захід Головне.

Небо над Тернополем після нічного удару РФ. Фото: Telegram-канал Захід Головне.

Небо над Тернополем після нічного удару РФ. Фото: Telegram-канал Захід Головне.

Як повідомлялося, у Тернополі після нічних вибухів сталася пожежа. Місцевим мешканцям рекомендують обмежити перебування на вулиці.

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