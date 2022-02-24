Небо над Україною - майже без літаків: спеціалізовані ресурси повідомляють про закриття повітряного простору

Небо над Україною - майже без літаків: спеціалізовані ресурси повідомляють про закриття повітряного простору

Польоти цивільних літаків у повітряному просторі України обмежені.

Спеціалізований авіаційний ресурс Flightradar в ніч проти 24 лютого 2022 року з посиланням на NOTAM - сповіщення з відома авіаційної влади для попередження пілотів ПС про можливу небезпеку впродовж маршруту чи локації, котрі можуть мати вплив на безпеку польотів, повідомляє, що повітряний простір над Україною повністю закритий для цивільної авіації через можливі загрози.

Per NOTAM, flights by civil aircraft are now restricted inside Ukraine. pic.twitter.com/vJf6MCWXks — Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022

Проте офіційного підтвердження цієї інформації немає.

flightradar24

Зараз небо над Україною виглядає так:

Ukraine and surrounding airspace now compared to same day of the week and time last month.



Live airspace: https://t.co/7q0uRZk9r0 pic.twitter.com/K4JEKCWPUV — Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022

Турецький військовий Airbus A400M, який приземлився у Борисполі.

Американський безпілотник FORTE12, котрий всю ніч спостерігав за Донбасом.

Український цивільний літак, який не долетів до Запоріжжя, повернувшись до посадки до Києва.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ закрила авіапростір на кордоні з Україною.

Водночас пізно ввечері 23 лютого Украерорух повідомив, що "повітряний простір України відкритий і доступний для планування та виконання польотів. Авіаційні органи України та Украерорух підтримують постійний оперативний зв'язок з військовим сектором та міжнародними партнерами для забезпечення прозорості оцінки потенційних ризиків".

"Наразі ситуація в повітряному просторі України контрольована та стабільна, безпека польотів повністю забезпечена. Суверенне право на закриття повітряного простору належить державі і не може бути делеговано іншій організації. Просимо ЗМІ та громадськість не брати до уваги фейкову інформацію, яка циркулює у соцмережах про нібито обмеження використання повітряного простору України", - заявили в Украерорусі.

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