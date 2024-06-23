Небо над Україною можна закрити майже повністю: генерал Маломуж назвав засоби

Самих лише західних систем ППО недостатньо для повного закриття неба, важливим доповненням для захисту від повітряних ударів держави-агресорки мають стати винищувачі F-16.

На цьому наголосив колишній голова Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж в коментарі “24 каналу”.

За його словами, вже найближчим часом, з огляду на заяви західних лідерів, ці літаки б мали прибути до України.

Окрім того, ексголова СЗР відзначив необхідність прискорити передавання Україні систем ППО.

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"Механізми є, політична воля є, законодавчі рішення є, тож на сьогодні важливо прискорити терміни постачання. Тоді ми захистимо і Херсон, і Харків, і фактично усі регіони. Є ще й другий ешелон ППО – французькі та німецькі IRIS-T. Це надійні системи протидії і "Шахедам", і ракетам. Думаю, що через один-три місяці ми отримаємо і Patriot, і десятки інших засобів", – зазначив Микола Маломуж.

При цьому він зазначив, що навіть разом із винищувачами F-16 цього буде недостатньо для повного закриття неба.

“Але це вже на 90% закрите небо у різних секторах. Зокрема, на лінії, де є важливі оборонні та енергетичні системи, і, звісно, на лінії фронту, де передбачені удари ворожих сил”, – наголосив Маломуж.

Нагадаємо, військовий аналітик Андрій Крамаров зазначив, що для захисту українських міст від повітряних ударів російської терористичної армії потрібно застосовувати ті системи ППО, які здатні збивати балістичні ракети.

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