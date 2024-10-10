Небо над Україною забарвилося у рожевий колір: що сталося (фото)

Північне сяйво спостерігали у різних регіонах України - від Сум до Херсона.

Увечері в четвер, 10 жовтня, небо над Україною забарвилося в рожевий колір. Жителі багатьох українських областей знову спостерігали північне сяйво.

Фото цього неймовірно гарного видовища публікують користувачі соцмереж.

Судячи з опублікованих знімків, рожеві спалахи в небі бачили жителі Київщини, Вінниччини, Рівненщини, Полтавщини, Дніпропетровщини, Харківщини та навіть Херсонщини.

Раніше синоптики Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) попереджали, що протягом двох днів можлива поява сяйва в нічному небі, яка спричинена потужним спалахом на Сонці, який супроводжувався викидом корональної маси в бік Землі.

Магнітна буря належать до класу G4, що вказує на високу інтенсивність.

Нагадаємо, надпотужна магнітна буря, яка накрила планету 10 жовтня, триватиме до 12 жовтня. Магнітні бурі роблять нервову систему людини чутливішою. Але існують три основні способи покращити своє самопочуття.

Гіпертоніки - запасайтеся ліками! Найсильніша магнітна буря накрила Землю

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