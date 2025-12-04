Небо України знову відкриється: які європейські лоукости та коли відновлять рейси

Літак.

Європейські бюджетні авіакомпанії готуються повернутися до України. Це може відбутися після підписання мирної угоди та відкриття авіапростору. Лоукости прогнозують бум туризму, а також повернення людей до країни.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Видання наголошує, що угорська компанія Wizz Air планує розмістити в країні 15 літаків протягом двох років після укладення мирної угоди, а через сім років - 50.

“Ми це планували, щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю», – повідомив гендиректор Wizz Air Йожеф Варад.

Він також прогнозує хвилі "катастрофічного туризму", порівнюючи потенційний інтерес мандрівників тим, що колись привело мільйони людей до Берліна після падіння стіни.

Зауважимо, що саме Wizz Air була найбільшою неукраїнською авіакомпанією, що працювала в країні до повномасштабного вторгнення РФ. Так, протягом 2021-го компанія виконала понад 5 тисяч рейсів і входила до трійки найбільших авіаперевізників країни. Піком авіаперевезень до пандемії став 2019-й, коли до України прилетіло близько 15 млн пасажирів.

Своєю чергою, ірландський Ryanair заявив що може відновити рейси протягом двох тижнів від будь-якої угоди. Наразі їхні літаки базуються в 95 аеропортах по всій Європі. Завдяки цьому компанія може відкривати маршрути з будь-якої зі своїх баз, не порушуючи роботу решти своєї мережі.

“Ми зробимо рейси у продажу протягом двох тижнів, питання лише в тому, коли буде безпечно літати», – сказав головний виконавчий директор Едді Вілсон.

Керівництво Ryanair відвідало ключові українські аеропорти з планом збільшити кількість пасажирів до 4 млн. До закриття летовищ авіакомпанія перевозила близько 1,5 млн пасажирів на рік до Києва, Львова та Одеси.

Британський авіаперевізник EasyJet раніше не мав рейсів до України. Однак тепер також вивчає можливість відкриття маршрутів. Генеральний директор Кентон Джарвіс сказав, що країна обіцяє стати "найбільшим будівельним проєктом Європи", а люди "захочуть повернутися додому, коли вдома буде безпечно".

“З операційної точки зору, управління повітряним рухом може бути розпочато досить швидко. Все залежить від стану аеропортів та злітно-посадкових смуг”, - каже гендиректор.

Втім, на відміну від Wizz та Ryanair, EasyJet не планує базувати літаки до України найближчим часом.

Зауважимо, наразі Європейське агентство з авіаційної безпеки зберігає рекомендацію не літати над Україною через високі ризики для цивільної авіації, пов'язані з військовою активністю.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair суттєво розширює присутність у головному аеропорту Словаччини. В розкладі на 2026 рік компанія виконуватиме рекордну кількість рейсів із Братислави — 33 маршрути, з яких 10 абсолютно нових.