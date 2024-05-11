"Небо здригалося. Дуже страшно": з'явилися кадри евакуації людей з прикордоння на Харківщині (відео)

Мешканці Вовчанська розповіли, як їх обстрілювали російські окупанти.
Російські окупаційні війська продовжують наступ на північ Харківщини біля Липців та Вовчанська. Так, у п'ятницю, 10 травня, ворог здійснив авіаудари з використанням керованих авіаційних бомб у районі Вовчанська.
У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Кадри з евакуації людей на Харківщині були опубліковані у Telegram-каналі "Радіо Свобода".
"Вночі літаки скидали бомби по місту, дуже багато, небо здригалося, було дуже страшно", – розповідає місцева мешканка.
Люди також розповідають, що наважитись на евакуацію їм було важко, однак перебувати в рідному місті стає все небезпечніше.
Нагадаємо, від 10 травня з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Голова Вовчанської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі зазначив, що більшість мешканців евакуювалися на власних автомобілях. Тим, хто не має можливості скористатися власним транспортом, надають допомогу місцева влада, правоохоронні органи та волонтери.
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