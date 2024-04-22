Недешеве задоволення: у ДПСУ назвали розцінки за незаконний перетин кордону чоловіками

Організатори залучають до своїх схем підлітків, щоб вони виступали як провідників і доводили порушників до кордону.

В Україні ухилянти платять від трьох до десяти тисяч доларів організаторам за нелегальний перетин кордону. Часто до цієї протизаконної схеми залучають підлітків - як провідників.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, коли порушників ловлять, то з ними проводиться така собі "фільтрація". Правоохоронці намагаються встановити організаторів нелегальної схеми переправлення через держкордон та яким способом організатори намагалися їх переправити.

"Зокрема, запитуємо і яку кількість грошей вони платили організаторам такої незаконної мандрівки. Як правило, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам, коливаються від трьох до десяти тисяч доларів", - наголосив Демченко.

Представник ДПСУ розповів про випадок, коли чоловіки збиралися переплисти Тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків. За "допомогу" їм пообіцяли від двох до дев'яти тисяч доларів. Такі випадки непоодинокі. Демченко зауважує, що організатори із незаконного перетину кордону залучають підлітків, аби ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону.

"Вони в перш чергу ставлять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Коли = затримуємо підлітків, передаємо їх батькам, а також повідомляємо правоохоронні органи, щоб встановити в подальшому організаторів", - зауважив Демченко.

Відповідальність за дії підлітків несуть батьки. А вже правоохоронці займаються тим, "щоб довести справу до логічного завершення".

Нагадаємо, в ДПСУ підрахували, скільки ухилянтів кожного дня намагаються незаконно перетнути кордон. Зазнається, що щодоби викривають де десяти осіб. Найбільше - на межі з Молдовою та Румунією.

Крім того, Politico пише, що від початку повномасштабної війни з України могли виїхати близько 650 тис. чоловіків призовного віку. Більшість із них незаконно перетнула кордон.

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