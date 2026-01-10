- Дата публікації
Неділя зі свічками та ліхтариками: "Укренерго" оголосило графіки відключень на 11 січня
НЕК «Укренерго» повідомила, що у неділю, 11 січня, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень.
Ситуація в енергосистемі залишається складною після масованих російських атак. Країни продовжує оговтуватися від ударів ворога. У неділю, 11 січня, по всій території України застосовуватимуться заходи обмеження споживання.
Про це повідомили в «Укренерго».
Кого відключатимуть
Диспетчерський центр повідомив ліміти споживання на завтра, 11 січня. Обмеження торкнуться всіх категорій споживачів:
Побутові споживачі: діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ).
Промисловість: застосовуватимуться графіки обмеження потужності (ГОП).
Головна причина — дефіцит в енергосистемі, спричинений пошкодженнями обладнання внаслідок російських ракетно-дронових атак.
Де дізнатися графік
В «Укренерго» нагадують, що ситуація може змінюватися динамічно. Точний час вимкнення світла за конкретною адресою визначають місцеві оператори системи розподілу (обленерго).
«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.
Детальні графіки відключень для всіх черг також публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Енергетики також звертаються до українців із проханням: коли світло з’являється за графіком, споживайте його ощадливо та не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та пришвидшити відновлювальні роботи.
Нагадаємо, наразі в Україні сотні тисяч людей залишаються без світла. В деяких регіонах не діють графіки, тривають роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки та негоди.