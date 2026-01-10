Неділя зі свічками та ліхтариками: "Укренерго" оголосило графіки відключень на 11 січня

відключення світла в Україні у неділю, 11 січня

Ситуація в енергосистемі залишається складною після масованих російських атак. Країни продовжує оговтуватися від ударів ворога. У неділю, 11 січня, по всій території України застосовуватимуться заходи обмеження споживання.

Про це повідомили в «Укренерго».

Кого відключатимуть

Диспетчерський центр повідомив ліміти споживання на завтра, 11 січня. Обмеження торкнуться всіх категорій споживачів:

Побутові споживачі: діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ).

Промисловість: застосовуватимуться графіки обмеження потужності (ГОП).

Головна причина — дефіцит в енергосистемі, спричинений пошкодженнями обладнання внаслідок російських ракетно-дронових атак.

Де дізнатися графік

В «Укренерго» нагадують, що ситуація може змінюватися динамічно. Точний час вимкнення світла за конкретною адресою визначають місцеві оператори системи розподілу (обленерго).

«Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою — дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — йдеться у повідомленні.

Детальні графіки відключень для всіх черг також публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики також звертаються до українців із проханням: коли світло з’являється за графіком, споживайте його ощадливо та не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та пришвидшити відновлювальні роботи.

Нагадаємо, наразі в Україні сотні тисяч людей залишаються без світла. В деяких регіонах не діють графіки, тривають роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки та негоди.