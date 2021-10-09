Неділя буде холодною: прогноз погоди в Україні на 10 жовтня

Країна перебуває у полоні північного антициклону.
У неділю, 10 жовтня, погода в Україні буде сухою, але холодною.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде сухо. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 9-14° тепла, на півдні та сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.
У Києві 10 жовтня також без опадів. Невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодним, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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