Неділя буде переважно сонячною: прогноз погоди в Україні на 17 жовтня

Неділя буде переважно сонячною: прогноз погоди в Україні на 17 жовтня

Найтепліше буде на півдні та Закарпатті.

У неділю, 17 жовтня, в Україні очікується суха та переважно сонячна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде без опадів. Температура вночі 0-6° тепла, вдень 8-14°, на крайньому півдні країни вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, на Закарпатті 12-17°.

У Києві 17 жовтня також опади не очікуються, температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, жовтень буде холодний, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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