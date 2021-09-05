Неділя буде сонячною і прохолодною: прогноз погоди на 5 вересня

Неділя буде сонячною і прохолодною: прогноз погоди на 5 вересня

Увечері та вночі буде суттєво прохолодно.

У неділю, 5 вересня, в Україні буде сонячна погода, без опадів. Удень максимально прогріється до 22 градусів, і то не в усіх регіонах.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Температура вдень становитиме переважно 13-18 градусів, увечері та вночі стовпчики термометрів показуватимуть усього 3-8 градусів. У південній частині та на Закарпатті вдень 17-22 градуси, вночі 7-12 градусів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 5 вересня 2021 року / Укргідрометцентр

Тим часом до України насуваються перші заморозки. Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, 8 вересня у східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту очікується зниження температури до 0-3 градусів.

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