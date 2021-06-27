Неділя буде з дощами та грозами: прогноз погоди в Україні на 27 червня

Неділя буде з дощами та грозами: прогноз погоди в Україні на 27 червня

В окремих районах можливі град та шквали.

У неділю, 27 червня, в Україні буде дощова погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, у західних областях 12-17°, вдень 24-29°, на сході до 32°.

У Києві 27 червня вдень прогнозують значні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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