Недитяча жорстокість: у Сумах 11-річного хлопчика порізав ножем його одноліток, дитину ушпиталили

Між дітьми зав'язався конфлік, який завершився лікарнею і справою в поліції.
У Сумській області між двома 11-річними хлопчиками виник конфлікт, під час якого один схопився за ножа і порізав суперника. Малолітнього потерпілого з різаною раною госпіталізували.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Сумщини.
"Близько 17:30 до поліції надійшло повідомлення від лікарів швидкої про госпіталізацію дитини. Попередньо встановлено, що в дворі будинку між двома однолітками стався конфлікт, який переріс у бійку. В результаті один із хлопчиків витягнув ніж та поранив ним іншого", - йдеться у повідомленні.
Травмованого 11-річного хлопчика доправили до медзакладу, зараз його здоров'ю ніщо не загрожує.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України "Умисне легке тілесне ушкодження", у рамках якого встановлюють обставини цієї події.
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