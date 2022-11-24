"Недобрий вечір для рашистів": в окупованому Мелітополі прогриміли три потужні вибухи

За попередніми даними, сталося влучання в аеродром.

Сьогодні, 24 листопада, в окупованому росіянами Мелітополі ЗАпорізької області прогриміли три потужні вибухи.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров о 18:08 год. на своєму каналі в Telegram.

"У Мелітополі знов недобрий вечір для рашистів. Жителі повідомлять про щонайменше 3 потужних вибухи у південній частині міста. За попередньою інформацією, влучання в аеродром", - поінформував він.

Ситуація в Мелітополі

Російські окупанти збільшують угруповання своїх військ в районі захопленого Мелітополя Запорізької області. Загарбники готуються до оборони міста і будують укріплення.

15 листопада мер у Мелітополя повідомив, що в місті сталася "бавовна". Вибух пролунав біля 24-го училища, саме там зосереджене "чергове лігво окупантів".

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