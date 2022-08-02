"Недоімперія має отримати по зубах раз і назавжди": у "Азові" відреагували на визнання добровольчого бальйону терористичним угрупованням

У Росії Верховний суд визнав український добровольчий батальйон "Азов" "терористичною організацією" та заборонив його діяльність на території РФ.

У "Азові" вважають, що найбільшим в світі терористом є сама Росія.

Про це йдеться у відповіді "Азову" у Мережі.

"Після публічної страти військовополонених полку "Азов" у н.п. Оленівка, росія шукає нові приводи і пояснення для своїх воєнних злочинів. Верховний суд росії визнав полк "Азов" "терористичною організацією". Недоімперія, яка щодня погрожує знищити світ ядерною зброєю, чий президент закликав "мочить в сортирах", підривав будинки з власними громадянами, душив отруйним газом власних і сирійських жінок і дітей, має отримати по зубах раз і назавжди. Ми закликаємо Держдеп США та уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими, визнати рф державою-терористом", - йдеться у зверненні.

В "Азові" додають, що Росія багато років своїми щоденними діями доводить цей статус, а її армія щодня чинить злочини, потурання яким - це співучасть.

Нагадаємо, у полку "Азов" російський удар по Оленівці розцінюють, "як акт публічної страти".

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