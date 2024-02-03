Недоліки законопроєкту про мобілізацію можуть використати росіяни — генерал Кривонос

Ефективність електронного оповіщення призовників, про яке йдеться в новому законопроєкті про мобілізацію, може бути зведена нанівець через хакерські атаки росіян.

Таку думку висловив в інтерв’ю “5 каналу” генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос

При цьому він нагадав, як в грудні 2023 року після кібератаки “лягла” мережа "Київстар".

“А тепер дивимось: ми переходимо на електронне повідомлення всіх призовників Збройних сил України, росіяни кладуть "Київстар", "Водафон", "Лайф". Яким чином електронна мережа запрацює?.. Ми ж пам'ятаємо той колапс. Не факт, що вони не зможуть зробити це ще і ще, і ще. Тому все одно дублюючі варіанти мусять бути”, - вважає Сергій Кривонос.

Окрім того, український генерал висловив сумнів щодо належної реалізації ідеї базової військової підготовки, якою, за новим законопроєктом, планують замінити строкову службу в армії. Він зауважив, що ще в 2019 році указом президента було запроваджено програму "5 кроків", яка передбачала щось схоже.

“Але сама влада заморозила цю програму. Ми могли це робити ще з осені 19-го, але влада не захотіла. А зараз вона просто займається викраденням чужих думок. Хай би крали – без питань, якби вони змогли реалізувати. Якщо вони це не зробили протягом останніх двох років, то я не впевнений, що вони можуть це зробити і далі... Ви можете ще написати 100 законів – якщо не виконувати чинних, то і наступні - не факт, що будуть виконуватися", - підсумував Сергій Кривонос.

Нагадаємо, начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк вважає, що новий мобілізаційний законопроєкт відповідає вимогам часу і за нього потрібно проголосувати в Раді якомога швидше.

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