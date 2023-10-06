Недолугий російський ФСБівець намагався завербувати співробітницю СБУ: чим усе закінчилось

Контррозвідка СБУ провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої вивела з території невизнаного Придністров’я і затримала на Одещині агента ФСБ. Він мав вороже завдання – створити власну агентурну мережу на півдні України.

Російський фігурант намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, зокрема місцевих правоохоронців. Щоб вивести агента на територію нашої держави, контррозвідники СБУ ввели в його поле зору чинну співробітницю Служби безпеки і створили умови, ніби вона погодилася співпрацювати з ворогом.

Про це розповідає СБУ.

За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому".

Ворожим поплічником виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у війні на боці бойовиків так званої "ПМР".

Згодом він став снайпером у складі підконтрольного РФ підрозділу "внутрішніх військ Придністров’я". Потім фігурант отримав "підвищення" і був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії.

Агент ФСБ / Фото: СБУ

Перебуваючи у лавах російського спецназу, брав участь у бойових діях на території Дагестану та Чечні. У 2014 році він прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями.

Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до фейкової "ПМР", де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком – представниками місцевого "МДБ".

Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України.

Агент ФСБ / Фото: СБУ

Також він планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські спецслужбовці в регіоні.

Слідчі Служби безпеки повідомили "Скіфу" про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Крім того, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його "кураторів" з ФСБ. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області у взаємодії з Головним Управлінням внутрішньої безпеки СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала масштабну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на російську ФСБ.

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