Пенсія

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Помилки під час призначення або перерахунку пенсій можуть суттєво зменшити щомісячні виплати та призвести до накопичення значних заборгованостей. Найчастіше проблеми виникають через невраховані періоди роботи, неточності в трудових книжках, відмову зарахувати заробітну плату за попередні роки чи розбіжності в результатах індексації.

Однак українське законодавство дозволяє перевірити правильність нарахувань, звернутися зі скаргою до ПФУ або захистити свої права в адміністративному суді, пише «Судово-юридична газета».

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З чого почати перевірку пенсії?

Насамперед пенсіонеру необхідно отримати детальну інформацію про показники, на основі яких обчислювався розмір виплат. Для цього можна:

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Звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду з письмовою заявою про надання копії рішення щодо призначення пенсії та відомостей про стаж і заробіток.

Скористатися вебпорталом електронних послуг ПФУ або мобільним застосунком «Моя податкова», де доступна частина інформації та електронні довідки.

Під час перевірки варто звернути увагу, чи всі періоди роботи зараховані до страхового стажу, які дані про заробітну плату використовувалися та чи правильно встановлені надбавки.

Що робити, якщо ПФУ не врахував стаж або зарплату?

Помилки у трудовій книжці

Наявність помарок чи неточностей у трудовій книжці не позбавляє права на стаж до 1 січня 2004 року. За потреби дані можна підтвердити довідками підприємств, архівними документами чи наказами згідно з постановою Кабміну №637.

Обчислення заробітної плати

За законом, для розрахунку береться заробіток із 1 липня 2000 року, але за бажанням пенсіонера можна врахувати й будь-які 60 календарних місяців стажу підряд до цієї дати за наявності первинних документів.

Як подати заяву та куди скаржитися?

Письмова заява до ПФУ: Подайте офіційну заяву із зазначенням показників, з якими ви не погоджуєтеся, додавши копії необхідних документів (сторінки трудової книжки, довідки). Адміністративне оскарження: Якщо територіальний орган відмовив у перерахунку, рішення можна оскаржити до керівника вищого рівня або безпосередньо до Пенсійного фонду України упродовж одного року (але не пізніше 30 днів із дня ознайомлення з рішенням). Звернення до суду: У разі відмови у задоволенні скарги або незгоди з рішенням ПФУ, пенсіонер має право звернутися до адміністративного суду за захистом своїх прав.

Чи можна повернути гроші за минулі роки?

Якщо виявлено, що пенсію обчислили у заниженому розмірі з вини фонду, закон передбачає право на виплату недоотриманих сум без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів. Проте кожну ситуацію слід аналізувати окремо, встановлюючи точні підстави та дати виникнення права на перерахунок.

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Нагадаємо, у листопаді окремі категорії громадян отримають пенсію у максимальному розмірі. Це суми, розраховані за спеціальними формулами та обмежені 10 прожитковими мінімумами для людей непрацездатного віку.

Крім того, у листопаді українці з малими пенсіями отримають додаткові виплати від держави. Гроші призначать для трьох вікових категорій, але головна умова — поточний розмір виплати.

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