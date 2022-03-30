"Недорозвідники, ми все про вас знаємо": ЗСУ оприлюднили імена та фото спецпризначенців ГРУ із Дагестану

"Недорозвідники, ми все про вас знаємо": ЗСУ оприлюднили імена та фото спецпризначенців ГРУ із Дагестану

Українські розвідники отримали дані російських розвідників, які дислокуються в Дагестані.

Українська розвідка здобула список військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що дислокуються у селі Ботліх в Дагестані.

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Як повідомили у головному управлінні розвідки Міноборони, ці військові скоюють воєнні злочини проти народу України

"Недорозвідники, ми все знаємо про вас! Гарантуємо, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України", - зазначили в Головному управлінні розвідки України.

У переліку вказані особисті дані 75 російських розвідників, їхні посади, військові звання та фото кожного з цих військових злочинців.

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