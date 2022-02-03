"Недостатньо коштів на рахунку": українці масово не можуть скористатися послугами "Київстару"

Зранку українці не можуть зателефонувати деінде через брак коштів на рахунку.
В Україні сталися технічні проблеми в одного з найбільших операторів мобільного зв'язку "Київстар". Користувачі під час спроби зробити дзвінок отримують повідомлення "На вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення дзвінків".
Сьогодні, 3 лютого зранку, користувачі "Київстару" втратили можливість робити дзвінки через "брак коштів на рахунку". Те саме стосується й Інтернет-послуг.
Через це невдоволені користувачі атакують з обуреннями фб-спільноту компанії.
- Куди поділися гроші з рахунку?
- Львів немає зв'язку. Домашній Інтернет працює, а телефони померли. До того ж при спробі зателефонувати повідомляє про нестачу коштів, хоча позавчора зняли абонплату. Перевірити рахунок неможливо, програма не працює, та й оператору не додзвонитися. Колапс якийсь.
- Кам'янець-Подільський немає зв'язку
- Київ, Ірпінь, Одеса нуль зв'язку!
- Ви хоч би новину написали .
- У вас що збій? Що за маячня?! Недостатньо коштів?
У компанії "Київстар" це називають "складнощами" та обіціяють все компенсувати.
"Сьогодні зранку частина абонентів передплаченого зв’язку зіткнулась із складнощами при використанні послуги дзвінків у мережі. Спеціалісти компанії одразу розпочали роботи з усунення технічної проблеми і о 10.30 ранку послуги було відновлено. Компанія приносить вибачення абонентам, які зіштовхнулись з незручностями, за цю ситуацію. Їм буде автоматично нараховано компенсацію за час, коли вони не могли у повній мірі користуватись мобільним зв’язком.", - повідомили ТСН.ua у компанії.
Нагадаємо, що у "Дії" в день запуску COVID-сертифікатів про бустерне щеплення стався збій.
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