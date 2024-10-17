Недостатньо мертвих росіян: військові кібери привітали пропагандиста Пєскова з днем народження (фото)

Військові кібери виклали вітання до дня народження російського пропагандиста Дмитра Пєскова. І зробили вони це у доволі іронічній та красномовній манері.

Про це пише “СтратКом ЗСУ”.

На картинці зображено мертві тіла росіян на тлі увімкнутого телевізора, де виступає прес-секретар Путіна.

Військові кібери привітали Пєскова з днем народження

“Було вражено 11 веб-сайтів серед яких компанії, які залучені до виробництва комплектуючих для авто, які використовуються окупантами — “Транспромелектроніка” і виробник автівок “Тундра”, — зазначив він.

Нагадаємо, рупор Кремля Дмитро Пєсков заявив, що “військові обставини для Києва погіршуються”. Це він сказав на тлі саміту у Швейцарії. У РФ вкотре нагадали, що хочуть перемовин з Україною, проте з урахуванням “легітимної фіксації їх результатів”.

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