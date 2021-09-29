"Недостатньо шанобливо поставилася до статусу": у лікарні Каховки судмедексперт побив медпрацівницю

Жінка викликала поліцію і написала заяву.

У Каховці Херсонської області у медичному закладі сталася надзвичайна подія. Судмедексперт побив медсестру.

Про це розповіла директорка КНП "Каховська центральна міська лікарня" Олена Мазур.

"Тільки що в лікарні сталася НП. ️Костянтин У*, кращий друг міського голови, член виконкому - побив жінку, медпрацівника. Просту жінку, яка, як йому здалося, недостатньо шанобливо ставилася до його статусу", - повідомила директорка медзакладу.

Вона додала, що на місце викликали правоохоронців і побита працівниця лікарні написала заяву. Також очільниця закладу висловила припущення, що міський голова спробує "відбілити" товариша.

"Обіцяю ні на хвилину не відпускати цю ситуацію і зробити все можливе, щоб Костянтин У* поніс заслужене покарання за побиття жінки. Вони впевнені, що схопили Бога за бороду", - повідомила лікарка.

Нагадаємо, що киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. Потерпілий помер до приїзду швидкої.

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