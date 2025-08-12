Недоступна залізниця: в УЗ підрахували, скільки претендентів на один квиток

Поїзд «Укрзалізниці» / © Associated Press

Нині в Україні триває піковий сезон поїздок. Згідно зі статистикою «Укрзалізниці», на одне місце зараз припадає 5–8 пасажирів, залежно від напряму.

За звітний тиждень було перевезено 637 800 пасажирів залізницею, це приблизно стільки ж, скільки людей проживає у Кривому Розі зараз, повідомляє «Укрзалізниця».

Місць для пасажирів недостатньо. Основною причиною виникення такої ситуації є скорочення парку вагонів. Річ у тім, що його просто не встигають поповнити.

Чому в «Укрзалізниці» стало менше вагонів:

застаріває рухомий склад;

вагони руйнуються через ворожі обстріли;

закінчується термін експлуатації вагонів (після цього їх потрібно ремонтувати, а це доволі дорого).

«Завдяки оптимізації використання наявного рухомого складу, нам вдається збільшувати кількість перевезених пасажирів одним вагоном порівняно з минулим роком», — йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

Як зазначає компанія, розв’язати ситуацію з дефіцитом можливо. Для цього потрібно збільшити кількість місць, завдяки додатковому фінансуванню з місцевих та державного бюджетів, аби:

модернізувати застарілий рухомий склад;

здійснити капітальний ремонт парку;

закупити нові вагони;

закупити поїзди Інтерсіті+.

Нагадаємо, від 1 серпня 2025 року верифікація через Дія.Підпис під час купівлі квитків через застосунок «Укрзалізниця» діятиме не для п’яти, а лише для трьох поїздів: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп.