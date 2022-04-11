"Недоступні для телефонного дзвінка": в РФ військовослужбовці в запасі масово відмовляються від служби за контрактом

"Недоступні для телефонного дзвінка": в РФ військовослужбовці в запасі масово відмовляються від служби за контрактом

Більшість військових у запасі виявляються "поза зоною".

В Росії намагаються поповнити розбиті в Україні військові підрозділи окупантів тими, хто перебуває у запасі. Але такі громадяни масово відмовляються йти на службу за контрактом.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За наявною у нього інформацією, від 31 березня до 8 квітня цього року представники пункту відбору на військову службу за контрактом (2 розряди) в місті Чебоксари проводили відбір громадян, які перебувають у запасі.

Відбір проводився серед рядового та сержантського складу, який стоїть на обліку з військово-облікових спеціальностей: водій, механік-водій, навідник та навідник-оператор.

"З 1877 громадян, які перебувають у запасі, відгукнулися лише 34 людини. 1060 – недоступні під час телефонного дзвінка. 783 - відмовилися від пропозиції піти на військову службу за контрактом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти скаржаться на проблеми з тиловим забезпеченням під час перебування на території України. .