"Недоступного для нас не залишилося": Дикий озвучив ключове завдання ЗСУ в Криму

Українські сили продовжують планомірне методичне засвоєння повітряного простору над українським Кримом.

Про це сказав колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий в ефірі телемарарону.

За його словами, відлік успішних операцій можна починати ще минулого року, коли спецназ ГУР звільнив від російської окупації так звані "вишки Бойка" у Чорному морі.

Від того моменту, коли було знято російську РЛС на "вишках Бойка", так послідовно шар за шаром знімалася російська повітряна оборона з Криму.

"Кожного разу, коли знімався наступний шар, наші Повітряні сили засвоювали якісь нові цілі, які ставали для нас доступними. Тепер ми отримали ще одне підтвердження, що в межах Криму недоступного для нас не лишилося. Це стосується і підводних човнів у гаванях і прямо на заводах, і кораблів, і наземного штабу Чорноморського флоту, і підземних командних бункерів. Одне з ключових завдань, яке зараз вирішується - ліквідувати великий тиловий склад боєприпасів, на який перетворили Крим окупанти", - розповів Дикий.

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Крім того, каже Дикий, Крим є величехним сховищем БК для російського угрупування на так званій "лінії Суровікіна" - на Херсонщині і на Запоріжжі.

"Замість того, щоб ловити кожен окремий транспорт, яким вони вохять БК на фронт, наші Повітряні сили зайнялись тим, щоб дістати основні склади. Початок цього року приніс серйозний успіх у цьому напрямку", - резюмував Дикий.

Нагадаємо, Збройні сили України у ніч проти 6 січня уразили російський аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Аеродром "Саки" – це пункт управління. Там є захищений бункер, де росіяни ведуть управління з'єднанням.

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