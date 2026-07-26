«Недоторканних» не буде»: Драпатий почав масштабний аудит у ЗСУ та зробив жорстку заяву

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий / © Офіс президента України

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Новий головнокомандувач Михайло Драпатий почав масштабний аудит у ЗСУ та пообіцяв притягнути до відповідальності командирів у разі виявлення порушень, службової недбалості чи зловживання.

Таку заяву головком зробив на сторінці X.

Генерал наголосив, що мета перевірок у війську — чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині.

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«Ми повинні знати правду про рівень бойової готовності, забезпечення, укомплектування, підготовку особового складу та ефективність управління. „Недоторканних“ не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — відповідальність нестимуть усі. Ми працюємо», — йдеться у його дописі.

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