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«Недоторканних» не буде»: Драпатий почав масштабний аудит у ЗСУ та зробив жорстку заяву
Драпатий наголосив, що мета перевірок у війську — чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині.
Новий головнокомандувач Михайло Драпатий почав масштабний аудит у ЗСУ та пообіцяв притягнути до відповідальності командирів у разі виявлення порушень, службової недбалості чи зловживання.
Таку заяву головком зробив на сторінці X.
Генерал наголосив, що мета перевірок у війську — чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині.
«Ми повинні знати правду про рівень бойової готовності, забезпечення, укомплектування, підготовку особового складу та ефективність управління. „Недоторканних“ не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — відповідальність нестимуть усі. Ми працюємо», — йдеться у його дописі.