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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
527
Час на прочитання
1 хв

«Недоторканних» не буде»: Драпатий почав масштабний аудит у ЗСУ та зробив жорстку заяву

Драпатий наголосив, що мета перевірок у війську — чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий / © Офіс президента України

Новий головнокомандувач Михайло Драпатий почав масштабний аудит у ЗСУ та пообіцяв притягнути до відповідальності командирів у разі виявлення порушень, службової недбалості чи зловживання.

Таку заяву головком зробив на сторінці X.

Генерал наголосив, що мета перевірок у війську — чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині.

«Ми повинні знати правду про рівень бойової готовності, забезпечення, укомплектування, підготовку особового складу та ефективність управління. „Недоторканних“ не буде. Якщо будуть виявлені порушення, службова недбалість чи зловживання — відповідальність нестимуть усі. Ми працюємо», — йдеться у його дописі.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
527
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