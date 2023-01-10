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Недотримання графіків відключення світла: через скарги Нацкомісія проведе перевірки 7 обленерго

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Недотримання графіків відключення світла: через скарги Нацкомісія проведе перевірки 7 обленерго

Фото: pixabay.com

Коли відбудуться перевірки - у НКРЕКП не повідомили. 

Через численні скарги споживачів щодо недотримання графіків відключення світла Нацкомісія проведе виїзні перевірки семи обленерго. 

Про це йдеться на сайті Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Комісії у вівторок, 10 січня. Коли відбудуться перевірки - у НКРЕКП не повідомили. 

Виїзні перевірки проведуть у:

  1. "ДТЕК Київські електромережі";
  2. "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
  3. "ДТЕК Одеські електромережі";
  4. "Хмельницькобленерго";
  5. "Волиньобленерго";
  6. "Прикарпаттяобленерго";
  7. "Полтаваобленерго".

В Україні зростає споживання електроенергії

Станом 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось, тому у багатьох областях ДТЕК застосовуються аварійні відключення. Причина зростання споживання електрики - низька температура, а також збільшення споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, зокрема і в нічні години.

Через ці причини ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі. За словами виконавчого директора ДТЕК Сахарука, ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні. Компанії, що постачають електроенергію, у межах цих лімітів запроваджують графіки відключення світла.

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Дата публікації
Перегляди
316
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