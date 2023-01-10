Недотримання графіків відключення світла: через скарги Нацкомісія проведе перевірки 7 обленерго

Коли відбудуться перевірки - у НКРЕКП не повідомили.
Через численні скарги споживачів щодо недотримання графіків відключення світла Нацкомісія проведе виїзні перевірки семи обленерго.
Про це йдеться на сайті Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Комісії у вівторок, 10 січня. Коли відбудуться перевірки - у НКРЕКП не повідомили.
Виїзні перевірки проведуть у:
- "ДТЕК Київські електромережі";
- "ДТЕК Київські регіональні електромережі";
- "ДТЕК Одеські електромережі";
- "Хмельницькобленерго";
- "Волиньобленерго";
- "Прикарпаттяобленерго";
- "Полтаваобленерго".
В Україні зростає споживання електроенергії
Станом 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось, тому у багатьох областях ДТЕК застосовуються аварійні відключення. Причина зростання споживання електрики - низька температура, а також збільшення споживання промисловістю та бізнесом, що є звичним для робочого дня. Внаслідок цього зріс дефіцит потужності, зокрема і в нічні години.
Через ці причини ДТЕК анонсував ліміти споживання електроенергії не лише в день, а й вночі. За словами виконавчого директора ДТЕК Сахарука, ліміти споживання розподілені пропорційно споживанню електроенергії у кожному регіоні. Компанії, що постачають електроенергію, у межах цих лімітів запроваджують графіки відключення світла.
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