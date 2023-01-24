Недотримання графіків відключення світла: Нацкомісія оштрафувала 2 обленерго, а у 5 - проведе перевірку

На наступних засіданнях розглянуть питання про штрафи до п'ятьох обленерго.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), за недотримання графіків відключення світла оштрафувала два обленерго, а для п'ятьох - призначила перевірку.

Відповідні рішення ухвалили у вівторок, 24 січня, під час засідання Нацкомісії, про це йдеться на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що через недотримання графіків відключень за умов дефіциту оштрафували "ДТЕК Київські електромережі" та "Одеські електромережі". Минулого тижня за аналогічне порушення штраф отримали "Вінницяобленерго", "Волиньобленерго", "Чернівціобленерго".

На наступних засіданнях розглянуть питання про штрафи до "Львівобленерго", "Тернопільобленерго", "Закарпаттяобленерго", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "Полтаваобленерго".

Окрім цього, через численні скарги споживачів щодо недотримання ОСР (обленерго) графіків відключень проведуть позапланові виїзні перевірки. Коли саме відбудуться перевірки - невідомо. Йдеться про такі ОСР:

1) ПрАТ "Волиньобленерго";

2) ПрАТ "Закарпаттяобленерго";

3) ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі";

4) ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі";

5) АТ "ДТЕК Одеські електромережі".

Для кореспондента ТСН у "ДТЕК Одеські електромережі" розповіли, що компанія категорично не згідна з рішенням регулятора про штраф та оскаржить його в суді. У компанії запевнили, що енергетики ДТЕК "роблять все можливе, аби жителі Одещини по-максимуму і справедливо були зі світлом".

"За 11 місяців повномасштабного вторгнення 65 енергооб’єктів "ДТЕК Одеські електромережі" зазнавали пошкоджень або руйнувань через обстріли ворога. Енергетикам доводилося п’ять разів підіймати енергетику регіону з нуля, щоб повернути світло в будинки клієнтів. Від початку бойових дій енергетики Одеських електромереж повернули світло майже для 83 тисяч домогосподарств. Енергетики компанії роблять все можливе для рівномірного розподілу дефіциту потужності між всіма споживачами", - сказано у заяві.

Відключення світла: яка ситуація із електрикою

За даними "Укренерго", станом на 24 січня споживання електроенергії - на рівні понеділка. Попри те, що виробництво електрики збільшилось, дефіцит потужності все одно залишається суттєвий. Причина дефіциту - це російські ракетні та дронові атаки, які пошкодили електростанції та високовольтну мережа.

Голова Львівської ОВА повідомив, що в області через перевищення лімітів споживання запровадили аварійні відключення електроенергії.

Українці можуть вплинути на відновлення електропостачання: що потрібно

Читайте також: