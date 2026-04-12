Недотримання перемир’я вилізло боком: росіяни убили своїх

Під час оголошеного режиму припинення вогню - Великоднього перемир’я - російські окупанти атакували беззбройних бійців під час евакуації з передових позицій у Часовому Яру. Порушники перемир’я не знали, що завдають удару FPV-дронами по своїх.

Про це повідомили у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

Як пояснили українські військові, для безпечної медичної евакуації особового складу своїх підрозділів командування бригади ухвалило рішення переодягнути взятих у полон окупантів у нейтральну форму одягу та провести пробну евакуацію.

Хоча російські полонені рухались від лінії зіткнення в тил, без зброї, з ознаками надання медичної допомоги, з палицями — відповідно конвенцій та умов припинення вогню — ворог їх виявив і підступно атакував. Усі троє загинули.

«Вони знищують своїх самі! Командування 70 мсд рф не знає слова честь! І навіть не спроможне виконати обіцянки свого „вождя“, — наголосили у повідомленні.

Отож, російські окупанти, не дотримавши обіцянки про перемир’я, убили своїх військових, що потрапили у полон — старшого сержанта Станіслава Журавльова, рядового Олександра Чошева та молодшого сержанта Андрія Загрєбіна.

Нагадаємо, «великоднє перемир’я» фактично не діяло через постійні порушення режиму тиші російською армією.

Зокрема, напередодні, 11 квітня, російські військові атакували на Запоріжжі групу українських поранених бійців, яких намагалися евакуювати.