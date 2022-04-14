Недоуки, які обожнюють горілку і наркотики: що відомо про окупантів, які громили і вбивали в Бородянці

Недоуки, які обожнюють горілку і наркотики: що відомо про окупантів, які громили і вбивали в Бородянці

Більшості з цих вояк ще немає й 30 років.

Журналісти зібрали інформацію про декількох російських окупантів, які розгромили селище Бородянка, що на Київщині. Усі ідентифіковані загарбники є військовослужбовцями 234 десантно-штурмового полку РФ з міста Пскова.

Як з'ясувало "Слідство.Інфо", більшість тих військових, які нищили Бородянку - не мають вищої освіти, люблять алкоголь, а також наркотики.

Один з них - 20-річний рядовий-гранатометник Павло Петров. Судячи з його соцмереж - обожнює спиртні напої і вживає наркотики, чим і активно хвалиться в Мережі.

Останнє фото загарбник оприлюднив в соцмережі 10 квітня, ймовірно, воно було зроблене в Україні.

Павло Петров

Наступний загарбник - заступник командира взводу і командир бойової машини, 31-річний сержант Анатолій Возісов. Ймовірно, найдосвідченіших вояка зі списку. Возісов теж не обтяжував себе отриманням освіти. Він закінчив 11 класів і одразу ж пішов до армії, де досі служить за контрактом.

Анатолій Возісов / Слідство.Інфо

27-річний річний сержант Дмитро Горбунов, обіймає посаду командира бойової машини. Пішов до армії росіянин ще у 2014 році. Теж не має вищої освіти. Як і його колеги по зброї, відпочинок Горбунова нічим не відрізняється, він любить горілку і активно публікує фото з алкоголем у соцмережі.

Дмитро Горбунов

"ВКонтакте" він підписаний як Чугунов.

Нагадаємо, в найбільш зруйнованому селищі на Київщині Бородянці вже другий тиждень не можуть дістатися всіх завалених укриттів із людьми.

До слова, в Росії 9 квітня затримали солдата Олексія Бичкова також з міста Пскова, який записував відео із сексуальним насильством над немовлям. Солдат служить у військовій частині, бійці якої беруть участь у війні проти України.

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