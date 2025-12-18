Недитячі жарти та стусани: на Вінниччині вчитель отримав вирок за негідну поведінку з ученицями

Вчителя засудили за домагання до дівчат / © Pixabay

У місті Іллінці на Вінниччині суд визнав вчителя винним у сексуальних домаганнях до неповнолітніх учениць. Педагог дозволяв собі непристойні жести, погляди та недоречні дотики під час уроків.

Про це йдеться у постанові Іллінецького районного суду Вінницької області від 2 грудня 2025 року.

Атмосфера на уроках

Інцидент стався у жовтні 2025 року в Іллінецькому ліцеї №2. Згідно з матеріалами справи, вчитель під час навчального процесу принижував честь і гідність учениць 11-го класу.

Дівчата розповіли в суді шокувальні подробиці. Зокрема, одна з учениць зазначила, що педагог неодноразово з «інтересом розглядав груди та сідниці дівчат». Інша потерпіла повідомила, що вчитель замахувався, щоб ударити її в зону сідниць, але вона встигла відійти.

Свідчення очевидців

Окрім сексуальних домагань, учні та директори ліцеїв (заняття проводилися для учнів різних закладів) підтвердили, що вчитель:

застосовував фізичну силу («стусани»);

забирав мобільні телефони;

відпускав нетактовні репліки та принизливі жарти.

Інспекторка «Служби освітньої безпеки» підтвердила, що після скарг батьків було проведено перевірку, яка лягла в основу протоколу про адмінправопорушення.

Позиція вчителя

Сам педагог у судовому засіданні провину не визнав. Він заявив, що «діти його просто неправильно зрозуміли». Попри це адміністрація ліцею вже провела службове розслідування, за результатами якого вчителеві оголосили догану та відсторонили від проведення занять з учнями одного з ліцеїв.

Рішення суду

Суддя Олексієнко О.Ю., заслухавши свідчення дітей у присутності батьків, психологів і педагогів, дійшов висновку, що вина вчителя доведена «поза розумним сумнівом». Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП (Сексуальне домагання).

Вчителеві призначили покарання у виді штрафу 1 700 гривень. Також він має сплатити понад 600 гривень судового збору.