"Негативно працює ППО": у Криму знову лунають вибухи

У ніч проти 5 січня 2023 року у Криму знову пролунали вибухи.

Про це повідомляють очевидці у соціальних мережах.

Зокрема, йдеться про "бавовну" у тимчасово окупованому Криму у селищі Нижньогірське.

"Негативно працює ППО", - іронізують у соціальних мережах.

На відео видно, що приліт таки був.

Подробиць інциденту від "влади" Криму поки що не було.

Ситуація в Криму

Нагадаємо, що раніше у розвідці повідомили, що Росія розташувала ядерну зброю у Криму та Білорусі. Саме окупований Крим і РБ розглядаються російським диктатором Володимиром Путіним для проведення провокацій.

Водночас очільник ГУР Кирило Буданов прогнозує великий контрнаступ українських військ "від Криму до Донбасу".

Тим часом Росія перекидає на північ Криму нові військові підрозділи.

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