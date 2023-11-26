Негода на Миколаївщині: Кім повідомив ситуацію зі знеструмленням та дав прогноз щодо найближчої доби

Очільник Миколаївської ОВА закликав не покидати домівки без нагальної потреби.

В Миколаївській області вирує негода. Станом на 14:26 26 листопада з 40 населених пунктів за останню годину підключили до мережі 10. Частково знеструмлено - 7.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За прогнозами циклон буде рухатися на північ. Найближчої доби можливі сильний вітер та хуртовина. На дорогах - ожеледиця. Температура вночі від 2° до 7° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Негода на Миколаївщині

Зараз в області працює 75 одиниць техніки, використано 61 т солі та 380 т піщаної суміші.

"Всі відповідні служби працюють. Прошу мінімізувати свої поїздки", - закликав Кім.

Нагадаємо, Україну захопили буревії: у Київській, Чернігівській, Черкаській, Одеській областях очікуються сильні снігопади, в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській — мокрий сніг та дощ.

Фахівці попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.

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