Негода на Одещині: перекрито рух однією трасою, сотні населених пунктів без електрики

У вівторок, 9 січня,через негоду в Одеській області обмежено рух однією трасою. Крім того, станом на 08:00 191 населений пункт лишається без електропостачання. Газо-, водо-, теплопостачання у штатному режимі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зазначається, що досі обмежено рух вантажного транспорту та автобусів по трасі М-13 - Кропивницький – Кишинів: від межі з Кіровоградською областю до межі з Одеською.

Зранку було відновлено рух на трасі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ: ділянка на території Миколаївської області була перекрита. Всі інші автошляхи в області працюють у штатному режимі.

За словами Кіпера, на Одещині функціонують 415 пункти незламності. Ще 397 готові розгорнути у разі необхідності.

Як повідомлялося, в Одеській області негода повалила вітрогенератор. Через шквальний вітер, мороз та дощ зі снігом у регіонах спостерігається значне обледеніння мереж.

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