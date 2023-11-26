Негода на Одещині: в ДСНС повідомили, що з трасою на Рені та яка ситуація в регіоні (фото, відео)

Рятувальники ліквідовують наслідки буревію.
Станом на 19:00 26 листопада в Одеській області надзвичайники 75 разів залучалися на ліквідацію наслідків снігопада. Робота триває як в самій Одесі, так і в регіоні.
Про це повідомляють в ДСНС України.
62 рази рятувальники надавали допомогу з буксирування вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 145 авто (з них 6 автобусів та 5 автомобілів ШМД);
З траси прибрано 13 дерев, надано допомогу 248 особам.
Що відбувається на трасі Одеса-Рені
Рух трасою М15 (Одеса-Рені) заборонений до подолання наслідків негоди.
ДСНС-ники встановили один пересувний пункт обігріву за межами села Знамянка Березівського району.
Від ДСНС в області залучалось 28 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу.
Ситуація у Кіровоградській області
В регіоні здійснено 27 виїздів для ліквідації наслідків погіршення погодних умов на території області, з них:
- 19 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб;
- тричі залучалися на ліквідацію наслідків ДТП;
- 5 разів розпилювали та прибирали дерева, що впали на автомобіль, проїжджі частини доріг та тротуари.
Від ДСНС в області залучалось 28 одиниць техніки та 106 чоловік особового складу.
Миколаївська область: рятувалники 18 разів залучались до ліквідації наслідків негоди
Там 14 разів надавали допомогу по буксируванню вантажних та легкових автомобілів із ускладнених ділянок доріг та вилучили 22 транспортних засобів, в яких перебувало 25 осіб.
Також на Миколаївщині 4 рази розпилювали та прибирали дерева, що впали на проїжджі частини доріг.
Загалом, по всій території України, на ліквідацію наслідків негоди та допомоги населенню, від ДСНС наразі працює майже 500 осіб а також 131 одиниця пожежної та іншої спец техніки.
Нагадаємо, Україну захопила негода. Зокрема, в Одеській області — сильні снігопади, а в Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській — мокрий сніг та дощ.
Фахівці попереджають про високий рівень небезпеки через складні погодні умови.
Читайте також:
- Молдова запровадила обмеження на пунктах перетину кордону: що трапилося
- Україну накрили потужні снігопади: де найважча ситуація і чого очікувати ввечері
- На трасах Одещини снігопад спричинив низку ДТП, є постраждалі – фото