Негода на Прикарпатті наробила лиха: буревій зірвав дах ліцею, повалив дерева на школу та маршрутку

Негода на Прикарпатті наробила лиха: буревій зірвав дах ліцею, повалив дерева на школу та маршрутку

Постраждалих внаслідок негоди немає.

У четвер, 17 лютого, на Прикарпатті сильний вітер наробив лиха. Зокрема у селі Пнів Надвірнянського району буревій зірвав дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 м2.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Таакож у місті Бурштин вітер повалив дерево, яке впало на маршрутний мікроавтобус, що стояв на стоянці.

Жертв та постраждалих немає.

Буревій повалив дерево на маршрутку / УДСНС в Івано-Франківській області

А у селі Білі Ослави дерево впало на покрівлю двоповерхової школи.

Дерево впало на школу / УДСНС в Івано-Франківській області

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