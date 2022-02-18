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Негода на Прикарпатті наробила лиха: буревій зірвав дах ліцею, повалив дерева на школу та маршрутку

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Негода на Прикарпатті наробила лиха: буревій зірвав дах ліцею, повалив дерева на школу та маршрутку

Потужний вітер зірвав дах будівлі ліцею / Суспільне

Постраждалих внаслідок негоди немає.

У четвер, 17 лютого, на Прикарпатті сильний вітер наробив лиха. Зокрема у селі Пнів Надвірнянського району буревій зірвав дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 м2.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Таакож у місті Бурштин вітер повалив дерево, яке впало на маршрутний мікроавтобус, що стояв на стоянці.

Жертв та постраждалих немає.

Буревій повалив дерево на маршрутку / © УДСНС в Івано-Франківській області
Буревій повалив дерево на маршрутку / УДСНС в Івано-Франківській області

А у селі  Білі Ослави дерево впало на покрівлю двоповерхової школи. 

Дерево впало на школу / © УДСНС в Івано-Франківській області
Дерево впало на школу / УДСНС в Івано-Франківській області

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