Негода на Прикарпатті наробила лиха: буревій зірвав дах ліцею, повалив дерева на школу та маршрутку

Постраждалих внаслідок негоди немає.
У четвер, 17 лютого, на Прикарпатті сильний вітер наробив лиха. Зокрема у селі Пнів Надвірнянського району буревій зірвав дах спортзалу та котельні ліцею на загальній площі 180 м2.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Таакож у місті Бурштин вітер повалив дерево, яке впало на маршрутний мікроавтобус, що стояв на стоянці.
Жертв та постраждалих немає.
А у селі Білі Ослави дерево впало на покрівлю двоповерхової школи.
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