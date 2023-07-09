Негода на Прикарпатті: рятувальники продовжують відкачувати воду з підтоплених будинків – фото

Внаслідок дощів та злив на Прикарпатті станом на ранок 9 липня залишаються підтопленими вісім житлових будинків, 229 дворогосподарств, 91 підвальне приміщення.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Потужні дощі підмили 3,61 км місцевих доріг, пошкодили транспортне сполучення до шести населених пунктів та частково ускладнене транспортне сполучення до одного населеного пункту.

Рятувальники відкачали понад 12,8 тис куб.м води з підвальних приміщень, житлових будинків та дворогосподарств.

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Прикарпатті.

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Прикарпатті.

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Прикарпатті.

Рятувальники відкачують воду з підтоплених будинків на Прикарпатті.

У Тисменицькій громаді переправили 53 особи, з них 10 дітей через підтоплену ділянку місцевої автодороги водою річки Ворона та доставлено для потреб місцевого населення продукти харчування та воду.

Нагадаємо, 7 липня рятувальники та поліцейські у чотирьох районах Івано-Франківщини надавали допомогу місцевим мешканцям, будинки яких опинилися під водою через підняття рівня води в місцевих річках після проливних дощів (фото, відео).

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