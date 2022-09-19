Негода на Сумщині: одна людина загинула, а до реанімації доправили немовля з контузією (відео)

У містечку Буринь, яке постраждало найбільше, загинула людина, ще восьмеро травмовані, серед них - немовля.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Сумщиною пронісся буревій. Стихія зривала дахи, валила та викорчовувала дерева. Місто Буринь залишилося без світла і без зв'язку.

Близько 20-ти будинків постраждали від буревію. Вони лишилися без покрівель, у кількох – зруйновані навіть стіни. Під уламками однієї зі стін загинула людина. Ще восьмеро містян - травмовані. Чотирьом знадобилася шпиталізація. Серед них - шестимісячна дитина, яку непритомною у стані контузії доправили до Конотопської лікарні.

Під час бурі блискавка влучила в електропідстанцію. 10 тисяч абонентів залишилися без світла і без зв’язку. Бригади ДСНС та енергетиків досі ліквідовують наслідки негоди.