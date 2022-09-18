Негода на Сумщині: у Бурині загинула 1 особа та 8 осіб травмовано (фото)

Внаслідок стихійного лиха одна людина загинула, на неї впала стіна.

У місті Буринь на Сумщині в неділю, 18 вересня, негода норобила чимало лиха: зруйновано будинки і зірвано дахи, повалені дерева.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

У місцеву електропідстанцію влучила блискавка. Чотири лінії по 110кВ знеструмлені. Близько 10 тисяч абонентів у Бурині та частині Буринської громади лишились без електроенергії та зв'язку. На місці працюють рятувальники ДСНС та бригади енергетиків. Живицький обіцяє, що протягом кількох годин електропостачання буде відновлене.

Близько 20 приватних будинків лишилися без даху.

"Є сильно зруйновані хати. Пошкоджена АЗС та ще низка нежитлових приміщень у громаді", – зазначив Живицький.

Внаслідок негоди в Бурині загинула 1 особа та 8 осіб травмовано (з них 1 дитина).

Вісім чоловік травмовано, серед яких:

двоє людей з травмами середньої тяжкості;

одна жінка з переломом руки;

2-місячна дитина без свідомості у стані контузії госпіталізована.

Ще чотирьом людям з легкими травмами надана медична допомога без госпіталізації.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську через негоду підтопило помешкання людей.

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