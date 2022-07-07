Негода на Вінниччині: буревій валив дерева та зривав шифер, знищено урожай

Викорчувані дерева, зірвані дахи та два десятки сіл без електрики. Негода вже встигла наробити лиха на Вінниччині. Припустив град, а буревій зносив все на своєму шляху.

На трасі поблизу Вінниці - десятки повалених дерев, селяни кажуть: дивом минулося без потерпілих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН 7 липня.

Шалена злива і град налетіли на Лукашівку несподівано. На відео, яке зняли тутешні водії, чути, як шматки льоду гатять по машині. Одночасно здіймається потужний буревій і, наче торнадо, валить столітні липи обабіч траси.

Дерева рвуть електродроти, а стовпи падають просто на автівки. Негода вирує лише 10 хвилин, але зносить усе на своєму шляху.

“Перший раз за 44 роки таке бачимо. Дерева з корінням викидало, дахи зривало, городину всю змило, багато біди наробило”, - каже місцева мешканка Людмила.

22 населені пункти у трьох районах області нині без електрики. Рятувальники прибирають дерева з дороги, аби відновити рух авто. Енергетики поспіхом встановлюють бетонні опори. Кажуть, такі руйнівні наслідки буревію бачать вперше.

“Найбільше постраждав Жмеринський і Вінницький райони. У селі Олександрівка вітром зірвало дах у школі та садочку”, - розповів речник ДСНС Вінниччини Олександр Кутовий.

А жителі Лукашівки та Дашківців лише радіють, що залишилися живими після нечуваного буревію. Там затоплена уся городина та зірвані дахи на хатах.

“Я дуже рада, що ми залишилися живі, бо я з дитиною просто обійнялася у хаті і дивилася, не знала, що робити. Як кажуть, війни не треба. Страшно”, - сказала мешканка Дашківців Анжеліка Рац.

У пані Анжеліки буревій знищив майже все обійстя. Жінка з дитиною були у хаті, коли вітер почав трощити її. Шифер кидало згори у кімнати. Вцілити родині вдалося, бо встигли сховатись в кутку кімнати.

Біля сільського клубу повалені величезні сосни та ясені. Люди кажуть, вітер був такої сили, що гілля літало, наче сірники. Городину, ледь не плачуть селяни, усю змило. Кукурудза та пшениця злягли до землі.

“Пропала городина, картоплю просто побило. Огірки, помідори, кабачки - нічого не буде. Дерев дуже багато накидало”, - додає місцева мешканка Людмила Коротинська.

Єдина користь – це дрова. Поваленими деревами у селах встелені всі вулиці. Тож люди поспішають запастися на зиму.

Збитки, яких завдала негода, ще не порахували. У сільраді не беруться називати навіть орієнтовну суму - надто багато пошкоджень. Комісія вже ходить по хатах і фіксує пошкоджене майно. Чи компенсують людям ремонт - у громаді поки не кажуть.

Нагадаємо, що у Львові ліквідовують наслідки сильної негоди.

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